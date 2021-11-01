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01.11.2021 16:28
Рубрика: Общество

Новгородская область первой из российских регионов продлила нерабочие дни

Текст: Вера Черенева (Новгородская область)

В Новгородской области будут продлены нерабочие дни до 15 ноября. Об этом заявил губернатор региона Андрей Никитин на заседании оперативного штаба.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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Причиной продления нерабочих дней стало то, что заболеваемость коронавирусом растет. В самом этом факте власти региона не видят ничего необычного, поскольку эффект от любых ограничительных мер может оценивается лишь после двух инкубационных периодов. Озабоченность властей вызывает то обстоятельство, что все больше пациентов поступает в больницы в тяжелом состоянии, также увеличивается число заболевших детей.

Примечательно, что нерабочие дни в Новгородской области начались раньше, чем в большинстве регионов страны - с 25 октября.

Никитин проанонсировал, что требования к организациям будут ужесточены, и при административных взысканиях, предприятия будут закрываться на период нерабочих дней.

Сейчас в регионе фиксируется около 280 случаев коронавируса в сутки. Полторы недели назад средний показатель был около 200 случаев, и тогда это считалось очень высоким показателем.

Койки в медицинских учреждениях еще есть, их осталось около 16 процентов. Тем не менее, регион пригласил к себе 23 ординатора из других регионов для помощи врачам, в том числе в "красных зонах".

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