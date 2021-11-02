Указ губернатора Новгородской области от 2 ноября 2021 года № 558 "О внесении изменений в указ Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97"

1. Внести изменения в указ Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97 "О введении режима повышенной готовности":

1.1. В пункте 2522:

1.1.1. Заменить во втором абзаце слово "гражданами" на "лицами";

1.1.2. Дополнить третий абзац словами "(для иностранных граждан, лиц без гражданства - подлинника справки медицинской организации, подтверждающей получение ими компонента российской вакцины или однокомпонентной российской вакцины против COVID-19, прошедшей государственную регистрацию (далее справка))";

1.1.3. Дополнить четвертый абзац словами "(для иностранных граждан, лиц без гражданства - документа, удостоверяющего их личность)";

1.1.4. Дополнить абзацем следующего содержания:

"Установить, что ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на случаи посещения спортивных объектов крытого типа, физкультурно-спортивных организаций, культурно-досуговых организаций, в целях прохождения вакцинации против COVID-19.";

1.2. В пункте 2524:

1.2.1. Заменить в первом абзаце слово "граждан" на "лиц";

1.2.2. Дополнить второй абзац словами "(для лиц, являющихся иностранными гражданами и лицами без гражданства, - справки либо документа, подтверждающего отрицательный результат тестирования на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и выданного на основании исследования биоматериала, сданного не ранее 72 часов до заселения)";

1.3. В пункте 2525:

1.3.1. Изложить первый абзац в редакции:

"2525. Установить с 25.10.2021 по 29.10.2021, с 08.11.2021 по 14.11.2021 включительно нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы.";

1.3.2. В третьем абзаце:

1.3.2.1. Заменить слова "с 25.10.2021 по 07.11.2021" на "с 25.10.2021 по 14.11.2021";

1.3.2.2. Дополнить после слов "не более 6 календарных месяцев" словами "(для иностранных граждан, лиц без гражданства - справки)";

1.4. Дополнить пункт 2528 словами "(в случае если посетителем является иностранный гражданин или лицо без гражданства - не предъявивших подлинник справки и документ, удостоверяющий личность)";

1.5. В приложении № 1 к указу:

1.5.1. Изложить строку 1 в редакции:

1.5.2. Изложить строку 2 в редакции:

1.5.3. Изложить строку 3 в редакции:

1.5.4. Изложить строку 4 в редакции:

1.5.5. Изложить строку 5 в редакции

1.5.6. Изложить строку 6 в редакции:

1.5.7. Изложить строку 9 в редакции:

1.5.8. Изложить строку 10 в редакции:

1.5.9. Дополнить строкой 13 следующего содержания:

2. Указ вступает в силу со дня подписания, за исключением подпунктов 1.5.1, 1.5.2, 1.5.4, 1.5.6, 1.5.7, 1.5.9.

Подпункты 1.5.1, 1.5.2, 1.5.4, 1.5.6, 1.5.7, 1.5.9 вступают в силу с 08.11.2021.

3. Опубликовать указ в газете "Новгородские ведомости" и разместить на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

Губернатор Новгородской области А.С.Никитин







