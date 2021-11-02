В Новгородской области на неделю закроются кафе, парикмахерские, театры

В Новгородской области с 8 по 14 ноября вводятся дополнительные ограничения. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Никитин.

В частности, будут закрыты все точки общепита, за исключением заводских столовых. Доставка и работа на вынос допускается.

Не смогут обслуживать посетителей предприятия сферы услуг: парикмахерские, салоны красоты. Правда, как отметил губернатор, запрета на надомную работу это не касается, так что парикмахеры и мастера маникюра смогут выезжать к своим клиентам.

В обычном режиме будут оказываться бытовые услуги, связанные, например, с ремонтом газового оборудования.

А все развлекательные учреждения будут закрыты. Не будут работать и пункты проката, кинотеатры. Закроют часть непродовольственной розницы, а в продуктовых магазинах посетителей смогут обслуживать лишь вакцинированные сотрудники.

По словам главы региона, ситуация с коронавирусом вызывает серьезную озабоченность. На сегодняшний день в больницах Новгородчины с COVID-19 лежит 1162 человека. Причем, чтобы разместить всех пациентов, в Великом Новгороде пришлось даже приостановить реконструкцию роддома. Свободные мощности заканчиваются.

Под инфекционные стационары из крупных учреждений не перепрофилированы только областной онкоцентр и больницы, в которые везут пациентов по линии "скорой помощи". Если и их мощности придется задействовать, система оказания экстренной помощи пациентам будет парализована. Поэтому в Новгородской области раньше, чем в других региона ввели нерабочие дни, они здесь начались с 25 октября. Также регион оказался пока единственным в стране субъектом, кто заявил о продлении нерабочих дней до 15 ноября.