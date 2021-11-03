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03.11.2021 16:26
Рубрика: Власть

В Новгородской области обнародовали правила для второй нерабочей недели

Текст: Вера Черенева (Новгородская область)

Правительство Новгородской области обнародовало указ, где прописано, как будет жить регион во вторую нерабочую неделю. Главное новшество - ограничения стали значительно жестче, чем в первую неделю.

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
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Как ранее сообщала "Российская газета", точки общепита, которые сейчас принимают посетителей по антиковидным документам, с 8 по 14 ноября включительно будут закрыты. Но есть исключения: продолжат работать заводские и учебные столовые, рестораны в гостиницах и кафе на федеральных трассах. Также точкам общепита разрешено работать в режиме доставки и на вынос. В указе главы региона прописано, что сотрудники точек общепита, которые продолжат свою работу, должны быть привиты или иметь документы о перенесенной недавно болезни. Причем, касается это не только тех, кто оформлен по типовому трудовому договору, но и работающих "на себя" ИП и самозанятых.

Массовые мероприятия проводить запрещено, исключение власти региона сделали для театров и филармоний при условии заполняемости зала менее 50 процентов, также все зрители должны предъявить документы о вакцинации или перенесенном заболевании.

Экскурсии проводить можно, но в помещении максимальное количество участников не должно превышать 10 человек, на улице - 20.

В библиотеки, музеи и архивы тоже можно будет попасть, но при предъявлении кода или справки о вакцинации или перенесенном заболевании.

Тренировки и спортивные соревнования запрещены, но есть исключения. Смогут продолжить заниматься спортсмены, которые тренируются более четырех лет или же добились высшей квалификационной категории. Но на тренировки независимо от регалий их пустят только при предъявлении одного из антиковидных документов. В спортзале на одного спортсмена должно приходиться не менее четырех квадратных метров площади.

Фитнес-клубы работают в таком же режиме, отдельно оговаривается, что не только посетители должны принести справки и QR-коды, но и их тренеры. В бассейны будут пускать только взрослых, обязательное условие - справка или код.

Фото: iStock
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Непродовольственные магазины, за исключением тех, где продаются товары первой необходимости, а также аптеки, до 15 ноября останутся закрытыми.

Все салоны красоты и парикмахерские закрываются, но мастерам разрешено работать на дому. Медицинские услуги же будут оказываться. То есть, массажный салон работать не сможет, но кабинет массажиста, где делают массаж по медицинским показаниям, может быть открыт.

Также в указе прописано, что вместе с антиковидными документами граждане при посещении общественных мест должны предъявлять удостоверение личности.

Иностранцы, которые не могут получить QR-код при вакцинации, смогут предъявлять справку из медучреждения.

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