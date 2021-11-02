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02.11.2021 15:53
Рубрика: Культура

В Петербурге пройдут "Бражниковские чтения"

Текст: Татьяна Тюменева (Санкт-Петербург)
Международным научно-творческим симпозиумом "Бражниковские чтения" в Северной столице отметят 100-летие с начала изучения истории русского церковного пения в стенах Санкт-Петербургской государственной консерватории.
Фото: Пресс-служба Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова Фото: Пресс-служба Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова
Фото: Пресс-служба Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова

Сто лет назад в консерватории (тогда Петроградской) была открыта кафедра изучения древней русской музыки, причем инициатива ее создания принадлежала композитору Сергею Ляпунову, старосте домовой церкви консерватории. Однако уже в 1930 году изучение церковной музыки было приостановлено по политическим мотивам и лишь в 1969 году возобновлено благодаря усилиям Максима Викторовича Бражникова, исследователя древнерусской музыки, композитора, профессора консерватории.

Фото: Иван Андреев/ пресс-служба Гооркестра Татарстана
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"Бражниковские чтения" стали традиционными и включают как научную часть, так и общедоступные концерты и выставки. Так 9 ноября в Российской национальной библиотеке откроется виртуальная выставка "Како можем сие без мастера познати или познав распети?", посвященная изучению древнерусского певческого искусства в Петроградской консерватории. В этот же день в Государственной академической капелле пройдет концерт духовной музыки "Византия-Русь-Россия". Уникальные песнопения сербской и византийской традиций прозвучат в исполнении солиста Милоша Николича из Белграда. С отечественной традицией зрителей познакомят ансамбли древнерусской духовной музыки Санкт-Петербургской консерватории "Знамение", древнерусского певческого искусства "Ключ разумения", научно-исследовательской лаборатории русской музыкальной медиевистики имени Бражникова "Инъ роспевъ". Кроме того прозвучит сочинение "Богородице, Дево, радуйся", написанное осужденным композитором Сергеем Ляпуновым 22 июня 1922 года во время одного из заседаний Реввоентрибунала в Большом зале Петроградской филармонии.

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