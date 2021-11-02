В Петербурге запретили выступления уличных музыкантов из-за коронавируса

Смольный ввел временный запрет на выступления в Петербурге уличных музыкантов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на комитет по культуре. Причиной стала пандемия.

Данное решение в комитет по культуре объяснили желанием предотвратить массовое скопление людей, а также невозможностью контролировать число слушателей уличных концертов.

Напомним, с 30 октября Петербург живет в условиях жестких ограничений. Точки общепита работают только на вынос и доставку, закрыта непродовольственная розница, в театры и музеи пускают только по QR-коду.

На этом фоне на центральных улицах Петербурга оказалось неожиданно много гуляющих граждан и выступления уличных музыкантов, которые и до этого пользовались популярностью, стали проходить с настоящим аншлагом, что в условиях роста заболеваемости вызывает серьезную тревогу у городских властей.

В Петербурге уличных музыкантов так много, а улицы исторического центра столь узкие, что выступления артистов регулируются городским законодательством. В частности, летом прошлого года комитет по культуре выделил несколько площадок, где можно проводить стихийные концерты, это Дворцовая, Исаакиевская площади, площадь Искусств, площадь Островского, площадь Декабристов, несколько участков Невского проспекта, Стрелка Васильевского острова, территория перед Ледовым дворцом.

Сейчас эти разрешения временно отозваны. Это значит, что если уличные музыканты все же решат устроить концерт, то их может ждать штраф.