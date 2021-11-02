В Заполярье не исключили сохранения QR-кодов после нерабочих дней

Режим посещения общественных мест, ресторанов и кафе по предъявлению QR-кода может быть сохранен после нерабочих дней. Информацию об этом корреспонденту "РГ" подтвердили в региональном министерстве информационной политики.

- Мы видим, что по всей стране вводятся новые ограничения. К сожалению, QR-код для входа в общественные места - необходимость, с которой нам придется жить какой-то период, - отметил заместитель губернатора Юрий Сердечкин в ходе проверки организации работ по вакцинации населения и соблюдения антиковидных ограничений.

Однако окончательное решение о продлении периода использования кодов в регионе еще не принято.

Напомним, посещать общественные места в Мурманской области с 30 октября по 7 ноября можно только по QR-коду. Речь идет о кинотеатрах, кинозалах, театрах и дворцах культуры, Мурманской областной филармонии и океанариуме. Также код необходим посетителям учреждений общепита, спортивных объектов в закрытых помещениях, фитнес-центров, бассейнов и аквапарков. Данный порядок вводится и при заселении в гостиницы и хостелы.

На 2 ноября в Мурманской области выявлено 273 новых случая заболевания COVID-19. Общее число подтвержденных эпизодов заболевания достигло 79524.