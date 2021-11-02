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02.11.2021 15:19
Рубрика: Власть

Власти Коми допустили продление нерабочих дней

Текст: Вера Черенева
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

В Республике Коми не исключили продление нерабочих дней. Об этом глава региона Владимир Уйба заявил в эфире телеканала "Россия 24", подчеркнув, что окончательное решение будет озвучено 6 ноября по итогам совещания оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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Уйба отметил, что нерабочие дни болезненны для экономики региона. Решение будет приниматься на основании данных об эпидемической ситуации. А она пока неоднородна.

С одной стороны, после введения нерабочих дней в регионе выросли темпы вакцинации. Но с другой стороны, растет и число заболевших. Так, 2 ноября в регионе был выявлен 381 новый случай заболевания. Новые эпизоды регистрируются как в крупных городах региона, так и в отдаленных поселках.

Из более чем 2700 коек в инфекционных стационарах заняты 2200. То, что свободны 20 процентов коечного фонда, достигнуто исключительно за счет перевода больниц под прием коронавирусных пациентов. И власти региона не исключают, что развертывание дополнительных коек в регионе будет проводиться и дальше.

Напомним, ранее о продлении нерабочих дней заявили власти Новгородской области.

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