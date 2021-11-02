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02.11.2021 15:08
Рубрика: Общество

Антон Шкаплеров поделился новым космическим фото Крымского моста

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Instagram.com/anton_astrey Фото: Instagram.com/anton_astrey
Фото: Instagram.com/anton_astrey

Работающий сейчас на МКС уроженец Севастополя, российский космонавт Антон Шкаплеров пополнил свою фотогалерею с родным полуостровом снимком Крымского моста.

Фото: AntonAstrey/twitter.com
Шкаплеров сфотографировал Крым из космоса в ясную погоду

- Один из самых узнаваемых мостов - #КрымскийМост! - написал Шкаплеров на своей странице в Instagram. - Помню, еще в прошлом полете я практически ежедневно мониторил его строительство с борта Международной космической станции. И уже 15 мая 2018 года состоялась церемония запуска автодорожного моста через Керченский пролив. С момента завершения моей третьей космической экспедиции мост стал еще больше, и из космоса это прекрасно видно.

Фотография 19-километрового моста, а также керченского и таманского берегов сделана в ясную погоду, благодаря чему хорошо видны древние сооружения на территории Керченского музея-заповедника.

Ранее Шкаплеров, совершающий сейчас четвертый в своей карьере космический полет, поделился снимком всего полуострова, а также окрестностей международного детского центра "Артек", где в октябре отдыхала его дочь Кира.

В регионах Общество Космос Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Мост через Керченский пролив

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