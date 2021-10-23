Шкаплеров сфотографировал Крым из космоса в ясную погоду

Уроженец Севастополя космонавт Антон Шкаплеров поделился новым красивым и стильным снимком Крыма, сделанным с орбиты Земли. Фотографией член космического экипажа поделился на своей странице в Instagram.

Снимок сделан в момент, когда на полуострове наблюдалась отличная ясная погода, и только в южной части полуострова можно наблюдать облака, похожие на мелкие клочки ваты. Благодаря хорошей видимости на большом разрешении можно разглядеть многие природные достопримечательности Крыма, например, розовое озеро Сасык-Сиваш, где добывают розовую морскую соль, и озеро Донузлав.

"Привет, мой родной Крым! - написал Шкаплеров. - Рад снова приветствовать всех жителей нашего прекрасного полуострова с борта Международной космической станции".

Напомним, 49-летний Антон Шкаплеров был членом экипажа первой в истории космонавтики киноэкспедиции на земную орбиту. 5 октября севастополец выполнил свою миссию - доставил на МКС актрису Юлию Пересильд и кинорежиссера Клим Шипенко, выполняя функции и командира корабля, и бортинженера. Спустя 12 дней с момента старта киноэкипажа Пересильд и Шипенко вернулись на Землю. А Шкаплеров остался в составе работающего на МКС экипажа.

Для Шкаплерова нынешний полет в космос четвертый по счету. Всего он пробыл на орбите суммарно 533 суток, периодически радуя россиян и крымчан яркими фотографиями Крыма и его городов. В его фотоленте - много снимков родного Севастополя, а также Саки, Симферополь и красавец Крымский мост.