Стали известны подробности смертельного ДТП с микроавтобусом в Сочи

Прокуратура Лазаревского района Сочи организовала проверку по факту ДТП с микроавтобусом Mercedes Sprinter и легкового автомобиля ВАЗ, в результате которого два человека погибли и семеро пострадали. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе надзорного ведомства Кубани.

Установлено, что микроавтобус не является маршрутным, он вез иностранных работников на продление патента на работу.

Напомним, ЧП произошло во вторник около 0.50 на 144-м километре автодороги Джубга - Сочи. По предварительной информации, водитель отечественного автомобиля выехал на полосу, предназначенную для встречного движения.

Как рассказали в краевой прокуратуре, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц). Ход процессуальной проверки находится на контроле прокуратуры.