В Крыму на медиков завели дело за подделку сертификатов о вакцинации

Отдел дознания МВД по Республике возбудил уголовное дело по факту выдачи поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса должностными лицами одного из медучреждений Крыма. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Полицейским удалось добыть доказательства подделки сертификатов как минимум пяти пациентам с марта по апрель 2021 года.

- Дело возбуждено по части 1 статьи 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, печатей или бланков), - уточнили в пресс-службе МВД. - Санкция этой статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Полицейские Крыма продолжают выявлять и изобличать решившихся на подделку медицинских документов. А граждан призывают воздержаться от покупки и использования липовых документов.

Ранее замминистра здравоохранения РК Антон Лясковский сообщил, что ему известно о нескольких фактах торговли поддельными сертификатами, которые расследуют правоохранительные органы.