В Ростове три ночных клуба накажут за нарушение мер по COVID-19

В Ростове-на-Дону из-за нарушения противоэпидемиологических требований о нераспространении COVID-19 трем заведениям общественного питания и индустрии развлечений грозит закрытие. Сотрудники администрации города при силовой поддержке Росгвардии и МВД провели рейды и обнаружили три ночных клуба, которые работали, невзирая на введенные запреты.

- В отношении юридических лиц-нарушителей возбуждены административные производства. Если горожане могут отделаться штрафами, то предприятиям грозит приостановка деятельности, - сообщил "РГ" начальник управления торговли и бытового обслуживания Ростова-на-Дону Константин Тихонов.

Кроме того, к ответственности будут привлечены и сотрудники заведений, которые работали без масок и перчаток. QR-коды и ПЦР-тесты также проверялись у участников вечеринок. Нарушителям также были выписаны штрафы.

Всего в Ростове после введения ограничительных мер было проверено 27 развлекательных учреждений и ресторанов.

Напомним, с 1 по 7 ноября в Ростовской области на семь дней приостановлена работа заведений общепита. Ресторанам, кафе, столовым и барам разрешена только работа на вынос и доставка заказов. Ограничения не распространяются на предприятия общественного питания в аэропорту Платов.