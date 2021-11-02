Фото: В Севастополе убрали скандальную скульптуру девушки в шортах

В Севастополе демонтировали фонтан со скульптурой девушки в коротких шортах после скандала в соцсетях. Жители города раскритиковали работу местного автора, сравнив ее с нашумевшим памятником Аленке из Воронежской области.

Севастопольскую "Аленку" установили недалеко от причала на Радиогорке. Горожан возмутили не только грубые черты лица, но и откровенный наряд "красотки". Автор изобразил ее в летнем топике и весьма коротких шортиках. В руке она держала прозрачный зонт, по которому должна была стекать вода. На плече девушки висела сумочка на длинной цепочке, на которой автор оставил свой e-mail для отзывов.

"Убожество", "безвкусица", - писали пользователи соцсетей и возмущались, что власти города не контролируют установку подобных арт-объектов.

Жители микрорайона рассказали, что автором работы стал скульптор Василий Мирошниченко. В феврале этого года он уже "прославился" другой своей работой, шокировавшей жителей Северной стороны. Фигуру девушки он изобразил сидящей на лавочке в платье очень короткой длины. Лицо ее не отличалось реалистичностью, зато скульптура была щедро покрыта золотистой краской. Произведение, которое вызвало негодование севастопольцев, быстро убрали.

Новая работа незадачливого автора простояла не более двух дней. "Аленку с зонтиком" демонтировали предприниматели, которые ее установили.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе правительства Севастополя, фонтан был установлен на городской территории, которую арендует предприниматель. Скульптура появилась без согласований, тем самым были нарушены нормы благоустройства, которые арендаторы должны соблюдать.