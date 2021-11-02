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02.11.2021 20:45
Рубрика: Экономика

Роспотребнадзор назвал незаконной отмену Ozon заказов из-за сбоя

Текст: Георгий Панин
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Интернет-магазин Ozon действовал не в рамках закона, когда аннулировал заказы по рекордно низким ценам. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.

Фото: Алексей Филипов/ТАСС
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Напомним, что в ночь на 1 ноября из-за сбоя стоимость у некоторых товаров на Ozon упала от 1 рубля до 50 рублей.

"Если же на сайте продавца или маркетплейса произошел технический сбой, характеризующийся выставлением "неправильных цен" или скидок, - юридически для потребителя это не меняет ситуации, поскольку даже продажи за 1 рубль - распространенная практика привлечения внимания к тому или иному товару или бренду", - отметили в ведомстве, передает ТАСС.

Но, как говорится в сообщении Роспотребнадзора, продавец имеет право обратиться в суд, чтобы расторгнуть договор. Однако действовать в одностороннем порядке он не сможет.

Экономика Товары и цены Правительство Роспотребнадзор

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