РПЦ: Попытки оскорбить религиозные символы подрывают единство в РФ

Попытки оскорбить символы какой-то одной из традиционных религий направлены против всех религий России, поскольку подрывают межрелигиозный мир и национальное единство страны, считает заместитель главы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

- Любая попытка оскорбить религиозные символы традиционных религий одинаково направлена против всех нас, - сказал он на пресс-конференции, посвященной Дню народного единства.

По его мнению, за этим видна попытка "подорвать то, что называется национальным, народным единством и межрелигиозным миром в нашей стране". И общее неприятие подобных попыток, которые сегодня могут быть направлены против одной религии, завтра - против другой, является гарантией сохранения бесконфликтного и мирного существования представителей конфессий и светского общества в целом, считает Вахтанг Кипшидзе.

Он подчеркнул, что народное и национально единство "формируется не в высоких кабинетах и не только в ходе пресс-конференций, но в повседневном общении с теми, кто живет рядом с нами". И способность строить добрые отношения в повседневности как раз и обеспечивает национальное единстве в нашем государстве, считает Вахтанг Кипшидзе.

Напомним, что в октябре мировой судья судебного участка Тверского района Москвы приговорил к 10 месяцам колонии общего режима блогера из Таджикистана Руслана Бобиева и его подругу Анастасию Чистову по обвинению в оскорблении чувств верующих за провокационное фото на фоне собора Василия Блаженного. По словам Кипшидзе, основным критерием при принятии судебных решений об освобождении от уголовной ответственности за оскорбление чувств верующих является раскаяние в содеянном и желание загладить свою вину.