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Сейсмологи обнаружили под поверхностью Земли новые слои

02.11.2021 / 11:03

Международная группа ученых заявила, что ядро Земли - вовсе не абсолютно твердый, "скучный кусок железа". Это противоречит нынешним представлениям науки. На всех изображениях "внутренностей" Земли ядро - это твердая структура. Состоит в основном из железа. Оно и определяет магнитное поле планеты.

Фото: iStock
Ученые обнаружили, что Земля стала более темной

И вот ученые пришли к выводу, что картина выглядит иначе. Они изучили данные о сейсмических волнах, возникающих во время землетрясений. Они бывают двух основных видов: волны сжатия и сдвига. Каждая может ускоряться, замедляться или отражаться от различных сред, проходя внутри Земли.

Геофизик из Гавайского института геофизики и планетологии Ретт Батлер, анализируя сейсмические волны от сильных землетрясений, прошедших через ядро, обнаружил одну странность - сдвиговые волны, которые, согласно теории, должны проходить через твердый металлический шар, в некоторых областях отклонялись.

Исследователь пришел к сенсационному выводу: ученые ошиблись в структуре земного ядра. Картина волн указывала, что ядро - неоднородное твердое тело, в нем должны быть карманы жидкого и полутвердого железа. Автора работы считают, что это исследование может произвести революцию в понимании сути магнитного поля Земли.

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Фото: iStock
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