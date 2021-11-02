Сервис Netflix запустил игры

Свершилось то, что предсказывали футурологи и визионеры. Гейминг все прочнее входит в нашу жизнь. Трансляции игр собирают залы в кинотеатрах. А во вторник, 2 ноября, Netflix выпустил релиз по всему миру о том, что запускает на своём сервисе игры. И это только начало. Явно за ним подтянутся и другие онлайн - кинотеатры.

На Netflix появился даже специальный текст с разъяснениями за подписью Майка Верду, вице-президента компании, главы отдела разработки игр. Вот что он пишет: "Мы любим играть, будь то подвижные игры, интеллектуальные или "Игра в кальмара". И мы любим развлекать своих подписчиков. Вот почему мы так рады запуску мобильных игр Netflix во всем мире. С сегодняшнего дня подписчики получат доступ к пяти мобильным играм: Stranger Things: 1984, Stranger Things 3: The Game, Shooting Hoops, Card Blast и Teeter Up. Мы хотим создать библиотеку игр, где каждый найдет себе что-то по вкусу: от казуальных игр для начинающих до захватывающих историй, которые помогут вам погрузиться в любимые сюжеты. Мы делаем первые шаги к удивительным игровым возможностям, присоединяйтесь к нам в этом путешествии!"

Подробнее можно прочитать по ссылке. Там говорится о том, что не нужно платить за подписку дополнительно, чтобы играть. Что игры доступны и на Android. Играть можно на всех профилях аккаунта, но на детских игры не появляются. А ещё - играть можно и в автономном режиме, в местах, где слабая связь и нет интернета.