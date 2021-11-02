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02.11.2021 08:48
Рубрика: Общество

Словом года в России стало "спутник"

Текст: Алексей Рыбин

Словом года в России стало "спутник", рассказали в Государственном институте русского языка им. А. С. Пушкина. Об этом сообщает ТАСС.

По результатам анализа ученых слово "спутник" в 2021 году стали употреблять в девять раза чаще, чем раньше. Как считает проректор института имени Пушкина и научный руководитель проекта "Слово года" Михаил Осадчий, это прочно связано с названием российской вакцины.

Второе место заняло слово "Афганистан". Его стали использовать в 6,5 раза чаще.

"Тема Афганистана очень чувствительна для России, поскольку многие хорошо помнят ввод и вывод советских войск. Можно сказать, что новостная лента задела спящую травму российского (шире - русскоязычного) общества, что и вызвало бурную реакцию", - пояснил Осадчий.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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На третьем месте оказалось словосочетание "Северный поток". Частота его употребления выросла в пять раз. Такой рост обусловлен новостями о введении нового газопровода в эксплуатацию.

Институт имени Пушкина подводит итоги исследования "Слово года" ежегодно. В качестве источников используются тексты русскоязычных СМИ (как российских, так и зарубежных) и публикации в социальных сетях.

Ранее слово года в английском языке назвал Оксфордский университет. По мнению британских ученых, им стало слово vax ("вакцина", "вакцинация", "вакцинировать").

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