Оксфордский словарь назвал слово года

Оксфордский словарь признал словом года английское vax ("вакцина", "вакцинация", "вакцинировать"). Об этом сообщается на сайте Oxford Languages.

Отмечается, что в 2021 года это слово употребляли в 72 раза чаще, чем ранее.

По словам лингвистов, впервые слово vax появилось в английском языке еще в 1799 году. Происхождение связано с латинским vacca ("корова").

Составители словаря отмечают, что от vax произошло и несколько неологизмов: vaxxie (фото, сделанные во время вакцинации); vax-a-thon (мероприятие, во время которого люди массово прививаются) и ироническое vaxinista (человек, который выставляет статус вакцинировавшегося напоказ в соцсетях).

Оксфордский словарь английского языка издается Оксфордским университетом. Последнее издание (2005 года) содержит около 301 100 статей (350 млн печатных знаков).