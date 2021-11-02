Суд в Киеве рассмотрит новую меру пресечения Медведчуку

Печерский районный суд Киева 2 ноября рассмотрит по ходатайству прокуроров меру пресечения для главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктора Медведчука, об этом информировал офис генпрокурора Украины.

Как сказано в сообщении: "Прокуроры офиса генпрокурора обратились в суд с ходатайством об избрании меры пресечения подозреваемому в госизмене и покушении на разграбление национальных ценностей народному депутату… Сторона обвинения ходатайствует о мере пресечения в виде личных обязательств с возложением на него обязанностей".

Пресечение в виде личных обязательств может означать, например, обязательство являться к следователю по вызову и запрет покидать город проживания.

Ранее суд избрал Медведчуку меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением браслета, но подобная мера не может действовать более шести месяцев.