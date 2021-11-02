Умер создатель "Суда народа" Стю Биллетт

В своем доме в Лос-Анджелесе в возрасте 85 лет скончался американский продюсер Стю Биллетт. Как передает TMZ, продюсер мирно отошел в окружении родных в силу естественных причин - от старости.
'The People's Court' Creator Stu Billett Dead at 85 - https://t.co/GkWxUirVXz#worldwidetweets pic.twitter.com/UIdn5Fjy4q— WorldWide Tweets (@WorldWideTweet3) October 25, 2021
Биллетт придумал "Суд народа" (The People's Court) еще в 1981-м, заложив тем основы целого субжанра судебных реалити-шоу. При этом сама программа стала феноменом, найдя далее многочисленные отражения в поп-культуре. Например, шоу был одержим персонаж Дастина Хоффмана в "Человеке дождя".
The People's Court выходил с 1981 по 1993-й, в 1997-м получив перезапуск.
У Стю остались молодая сорокалетняя вдова, дети, внуки.
Ранее сообщалось, что от COVID умер Валерий Степанов, ведущий реалити "Суд присяжных" - российского аналога "Суда народа".