Умер создатель "Суда народа" Стю Биллетт

В своем доме в Лос-Анджелесе в возрасте 85 лет скончался американский продюсер Стю Биллетт. Как передает TMZ, продюсер мирно отошел в окружении родных в силу естественных причин - от старости.

Биллетт придумал "Суд народа" (The People's Court) еще в 1981-м, заложив тем основы целого субжанра судебных реалити-шоу. При этом сама программа стала феноменом, найдя далее многочисленные отражения в поп-культуре. Например, шоу был одержим персонаж Дастина Хоффмана в "Человеке дождя".

The People's Court выходил с 1981 по 1993-й, в 1997-м получив перезапуск.

У Стю остались молодая сорокалетняя вдова, дети, внуки.

Ранее сообщалось, что от COVID умер Валерий Степанов, ведущий реалити "Суд присяжных" - российского аналога "Суда народа".