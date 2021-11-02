Вышел трейлер первого эпизода сериала по сказкам Пушкина

Появился трейлер первой серии проекта "Сказки Пушкина. Для взрослых". Премьера на стриминговом сервисе more.tv запланирована на 10 ноября.

В основу сериала легли пять сказок Пушкина, их действие перенесено в настоящее, прошлое и будущее: королевич Елисей читает рэп, царевна стала инстаблогером, поп работает в ФСКН, а Золотой Петушок - вообще нейросеть.

Первая серия "Рыбка" рассказывает о 2010-х годах. Рыбак становится в ней вором, который "ловит" жертв в приложении для знакомств. Однажды ему попадается кинозвезда и продюсер Рыбка, герой начинает с ней встречаться, но в то же время ему приходится усыплять бдительность недовольной жены.

В ролях: Ингеборга Дапкунайте, Дарья Жовнер, Павел Попов, Денис Шведов, Лолита Милявская, Алена Свиридова, Ирина Безрукова и Жан-Мишель Щербак.

Режиссер серии - Ксения Зуева, сценаристка - Женя Беркович, оператор Даниил Фомичев ("Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов").