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Золотой Петушок - нейросеть: в новом сериале "актуализируют" Пушкина

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    20.08.2021, 16:30
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: Аркадий Колыбалов/РГ Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
Фото: Аркадий Колыбалов/РГ

В Москве стартовали съёмки сериала по мотивам сказок Александра Сергеевича Пушкина. При этом вечная классика, как обещается, получит "совершенно новое прочтение".

Фото: youtube.com/ SonyPicturesRU
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В сериал войдёт шесть серий. Он будет выполнен в формате антологии - то есть будет состоять из нескольких отдельных историй. В их основе - пять сказок Пушкина: четыре получат по отдельной серии, ещё одна растянется на два эпизода.

Действие перенесётся в наше время и будет "актуализировано" (очевидно, как в недавней "Грозе" Константинопольского по Островскому), наполнено "совершенно новым, актуальным и иногда неожиданным смыслом", сохраняя изначальную идею. Плюс заявлено переплетение смыслов "с технофобией "Чёрного зеркала", порочным гламуром в духе Брета Истона Эллиса" и стилизациями "под Балабанова".

Фото: more.tv

Пример "актуализации" приводится в пресс-релизе, предоставленном "Кинократии": "Царевна окажется инстаблогером, Елисей - рэпером, а Золотой Петушок - нейросетью".

Фото: kino-teatr.ru
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Среди продюсеров - автор дилогии "Горько!" Жора Крыжовников. Заниматься каждой историей будет новый режиссёр. Одну из серий снимет Ксения Зуева, а сценаристка Женя Беркович напишет для неё сценарий, превратив "Рыбку" в ромком - вроде тех, что снимали в прошлом десятилетии. Актёрский состав эпизода воодушевляет: Ингеборга Дапкунайте, Дарья Жовнер, Денис Шведов, Павел Попов, Лолита Милявская и другие.

Премьера состоится на стриминговом сервисе more.tv осенью сего года.

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