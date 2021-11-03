10 самых необычных событий "Ночи искусств"

Всероссийская акция "Ночь искусств", приуроченная ко Дню народного единства, пройдет 4 ноября. В этом году она пройдет в гибридном формате - онлайн и офлайн. Участвуют музеи и театры, выставочные и концертные залы, библиотеки по всей стране.

"РГ" выбрала самые необычные проекты "Ночи искусств". Трансляции можно смотреть на портале культура.рф и сайтах музеев. Узнать возраст звезд, научиться понимать классическую музыку и пройтись по выставке Врубеля можно не выходя из дома.

Спектакль "Айседора. Рожденная у моря"

Владимирский академический областной драматический театр

4 ноября, 12.00 мск

Биография Айседоры Дункан просто создана для кино или театра. В основу спектакля легла пьеса Зиновия Сагалова "Три жизни Айседоры Дункан" и автобиография Айседоры "Моя исповедь". Непростое детство, признание, головокружительные романы (кстати, не только с Сергеем Есениным, но и изобретателем швейной машинки Парисом Зингером) - все вошло в спектакль. Знаменитую танцовщицу сыграла актриса Владимирского академического театра драмы Валерия Емельянова.

"Секреты из бабушкиного сундука"

Исторический музей

4 ноября, 16.00 мск

Знаменитый музей расскажет об истории расписных сундуков. Сундуки заменяли нашим предкам почти все привычные сегодня предметы мебели. Самые прочные были аналогом современных сейфов. На сундуках спали, ели, в них хранили муку, зерно, одежду, обувь, книги. В росписях сундуков зашифрованы особые смыслы, которые прочитать современному зрителю непросто, но оттого не менее интересно.

Лекция "Как узнали возраст звезд и галактик"

Московский планетарий

4 ноября 18.00 мск

Звезды и галактики существовали уже тогда, когда Земли еще не было в природе, но узнать их возраст непросто, ведь речь может идти о сотнях миллионов или даже миллиардах лет. Как рассчитать возраст звезд, расскажет доктор физико-математических наук, профессор кафедры астрофизики и звездной астрономии Астрономического института МГУ Анатолий Засов.

"Ночь Врубеля"

Новая Третьяковка

4 ноября, 20.30 мск

Спецпроект главного осеннего блокбастера Новой Третьяковки позволит пройтись с экскурсией по всем трем этажам выставки Врубеля с участием куратора Ирины Шумановой, а также увидеть концерт Кирилла Рихтера и Константина Дорохова. Гостей ждет мировая премьера музыкальных произведений о Врубеле. Кирилл Рихтер - композитор и пианист, исполняющий произведения собственного сочинения. Константин Дорохов - композитор-мультиинструменталист, пишущий яркую музыку на стыке минимализма, постминимализма и современной классики, а также в электронных стилях, как синти-поп, эмбиент, минимал-техно.

Трансляция "Ночи Врубеля" будет доступна 4 ноября на YouTube канале Третьяковской галереи по ссылке.

"Сокровища музея музыки"

Российский национальный музей музыки

4 ноября, 20.00 мск

Российский национальный музей музыки обладает одной из самых значительных по масштабу и научной ценности коллекцией инструментов. Какой экспонат старейший в музее? Что такое корнай? Почему гармонь называют "черепашкой"? Об этом расскажут специалисты музея.

Выставка-квест "Гумилев/Галактика"

Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме

4 ноября, 10.30-18.30 мск

Выставка-квест открыта до 24 ноября, так что посетить ее можно будет не только "Ночью искусств". 15 апреля 2021 года исполнилось 135 лет со дня рождения поэта, переводчика и прозаика Николая Гумилева, супруга Анны Ахматовой. Он родился в Кронштадте и большую часть своей жизни прожил в Петербурге. Гумилев - это галактика, решили в музее, и создали квест по каждой из восьми планет - отрезков его жизненного пути: "Анна", "Война", "Африка", "Стихи". Во время квеста нужно отыскивать знаки, буквы, ключевые слова, сопоставлять события, факты, поэтические строчки и разгадывать загадки.

Проект "Пусть живет в нас: экология гостеприимства"

ГМИИ им.А.С.Пушкина

4 ноября, 19.00 мск

В Пушкинском музее акция пройдет в смешанном формате. Начнут с дискуссии художника Бенуа Манжен и антрополога Кати Никитиной "Пусть живет в нас: экология гостеприимства". Тема их public talk - как меняются выставки с учетом экологических проблем. В 21.00 покажут фильм "Слепок" Андрея Сильвестрова, который снимался в Пушкинском во время пандемии, когда музей был закрыт. Тогда танцоры под современную музыку танцевали в пустых залах. Фильм-размышление, нужны ли шедеврам зрители или чтобы их сохранить необходимо делать такие "передышки".

"Ночь искусств в Белгородской филармонии"

04 ноября, 18.00 мск

Онлайн-формат будет доступен на официальных страницах филармонии в "Одноклассниках" и "ВКонтакте". Лектор-музыковед Любовь Безрукова предложит актуальную тему - как понимать классическую музыку. В помощь ей артисты и солисты филармонии. Никаких сложных разговоров о музыке. Но профессионалам тоже будет интересно, говорит Любовь Безрукова. И не забудьте про хэштег - #пониматьпросто. С ним можно будет отметить встречу в соцсетях.

"Ночь искусств в музее-заповеднике Мелихово"

4 ноября, 17.30 мск

Один из главных музеев Чехова, подмосковное "Мелихово" проведет "Ночь искусств" в смешанном формате. Сначала можно будет пройтись по усадьбе с экскурсоводом. А потом уже на сайте музея-заповедника посмотреть онлайн-трансляцию мини-спектаклей Мелиховского театра "Чеховская студия". Зрителям представят инсценировки ранних юмористических рассказов Антона Павловича. Если задержитесь в усадьбе на "ночь", у вас будет редкая возможность увидеть ночную усадьбу и посетить Амбулаторию. Гостям предложат два сеанса - 18.30-19.30; 20.00-21.00.

"Венецианская ночь"

Приморская картинная галерея

4 ноября, 17.00 (время местное)

Музей проведет встречу со зрителями офлайн. В Главных анфиладах до 23.00 доступна не только постоянная экспозиция "Русское искусство XVI - начала XX веков", но и выставка "Большое искусство "малых голландцев" - городские пейзажи Каналетто, Франческо Гварди, Микеле Мариески и Хендрика Франса ван Линта.

Важно

Очные экскурсии и посещения музеев и усадеб возможны только при предъявлении QR-кода вакцинированного, перенесшего ковид или имеющего отрицательный ПЦР-тест. Уточняйте информацию на сайтах музеев.