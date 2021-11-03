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Авторам ЛГБТ-Супермена угрожают убийством. Теперь их охраняет полиция

Новости
    03.11.2021, 15:17
Текст:   Богдан Бобров
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Компания DC в комиксах сделала Супермена бисексуалом.

Фото: kinopoisk.ru
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Как пишет TMZ, такой сюжетный твист оценили далеко не все фанаты Человека из стали - авторов и художников начали заваливать анонимными угрозами о расправе.

Издательству даже пришлось обратиться в полицию, и правоохранители организовали круглосуточную охрану около домов сотрудников и офиса DC в Лос-Анджелесе.

Отдельно отмечается, что свою нетрадиционную ориентацию раскрыл новый Супермен - Джон Кент. Он приходится сыном Кларку и получил красный плащ своего отца вместе с супергеройским титулом по наследству.

Ранее в представители ЛГБТ были записаны Робин и Капитан Америка.

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