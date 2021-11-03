Беларусь предложила создать единый авиарегулятор в рамках СГ или ЕАЭС

О целесообразности создания в условиях западных санкций объединенного авиарегулятора в рамках Союзного государства или Евразийского экономического союза (ЕАЭС) заявил в среду на пресс-конференции директор департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси Артем Сикорский.

Дело в том, напомнил представитель ведомства, что после инцидента 23 мая с самолетом авиакомпании Ryanair Евросоюз запретил белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты ЕС и совершать полеты над территорией союза, а также рекомендовал европейским перевозчикам отказаться от полетов в воздушном пространстве РБ. В результате более двадцати стран закрыли свое воздушное пространство для белорусского авиаперевозчика.

"Эти санкции, которые сейчас вводятся, заставляют нас задуматься над ускорением вопросов создания объединенной авиационной администрации. Это вопрос создания регулятора либо в рамках ЕАЭС, либо в рамках Союзного государства. Ведь при реализации союзных карт мы так или иначе сталкиваемся с вопросом создания такой администрации. Это, безусловно, вопрос коллективного ответа на авиационный экстремизм", - резюмировал Сикорский.