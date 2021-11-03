Постановление губернатора Челябинской области от 3 ноября 2021 года № 298 "О продлении на территории Челябинской области нерабочих дней в 2021 году"

В соответствии с пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 20 октября 2021 года № 595 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 г." постановляю:

1. Продлить на территории Челябинской области нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы, установленные Указом Президента Российской Федерации от 20 октября 2021 года № 595 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 г.", с 8 ноября 2021 года по 12 ноября 2021 года.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

А.Л.Текслер







