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03.11.2021 13:41
Рубрика: Власть

В Челябинской области режим нерабочих дней продлен до 12 ноября

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

В Челябинской области по решению оперативного штаба по предотвращению распространения COVID-19 нерабочие дни продлены с 8 по 12 ноября 2021 года включительно - с сохранением за работниками заработной платы. Постановление подписано в среду губернатором Алексеем Текслером.

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
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Школы, лицеи и организации дополнительного образования с 8 по 14 ноября переводятся на дистант. Соответствующие рекомендации даны и вузам.

Кроме того, в связи с неблагополучной эпидобстановкой усилены меры безопасности. Теперь QR-коды необходимы для посещения досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, спортивных и иных мероприятий с любым количеством присутствующих (ранее они требовались для мероприятий с участием не менее 100 человек).

С 8 ноября QR-коды будут проверять не только в ТРК, но и магазинах площадью более 400 квадратных метров, а также - в парикмахерских, салонах красоты, косметических, СПА-салонах, соляриях, банях, саунах, фитнес-центрах, ФОКах, бассейнах и других спортучреждениях и объектах сферы услуг.

С 1 декабря и по 9 января 2022 года режим QR-кодов распространится на рестораны, кафе, столовые, бары и на другие предприятия общественного питания за исключением ведомственных и работающих на территории аэропортов и железнодорожных вокзалов.

Новые противоковидные меры вступают в силу со дня опубликования.

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