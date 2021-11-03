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3 ноября 2021 г.

Распоряжение правительства Челябинской области от 3 ноября 2021 года № 831-рп "О внесении изменений в распоряжение Правительства Челябинской области от 18.03.2020 г. № 146-рп"

1. Внести в распоряжение Правительства Челябинской области от 18.03.2020 г. № 146-рп "О введении режима повышенной готовности" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 18 марта 2020 г.; 26 марта 2020 г.; 27 марта 2020 г.; 28 марта 2020 г.; 31 марта 2020 г.; 1 апреля 2020 г.; 3 апреля 2020 г.; 13 апреля 2020 г.; 16 апреля 2020 г.; 17 апреля 2020 г.; 20 апреля 2020 г.; 23 апреля 2020 г.; 30 апреля 2020 г.; 6 мая 2020 г.; 12 мая 2020 г.; 25 мая 2020 г.; 29 мая 2020 г.; 31 мая 2020 г.; 11 июня 2020 г.; 29 июня 2020 г.; 30 июня 2020 г.; 10 июля 2020 г.; 17 июля 2020 г.; 24 июля 2020 г.; 7 августа 2020 г.; 19 августа 2020 г.; 21 августа 2020 г.; 4 сентября 2020 г.; 18 сентября 2020 г.; 28 сентября 2020 г.; 2 октября 2020 г.; 16 октября 2020 г.; 30 октября 2020 г.; 13 ноября 2020 г.; 19 ноября 2020 г.; 25 декабря 2020 г.; 22 января 2021 г.; 1 февраля 2021 г.; 18 февраля 2021 г.; 5 марта 2021 г.; 22 апреля 2021 г.; 4 октября 2021 г.; 21 октября 2021 г.) следующие изменения:

1) в пункте 2 слова "с одновременным количеством присутствующих более 100 человек" исключить;

2) пункт 2-3 изложить в следующей редакции:

"2-3. Установить, что вход граждан в торговые центры, торговые комплексы, торгово-развлекательные комплексы, а также в иные объекты торговли с площадью торгового зала более 400 кв. метров, в которых осуществляется розничная торговля, и нахождение в них, пребывание в пансионатах, санаториях, профилакториях, на базах отдыха и в иных местах отдыха допускается при наличии у гражданина (за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет) действующего QR-кода, полученного с использованием Единого портала или с использованием специализированного приложения Единого портала "Госуслуги. Стопкоронавирус", подтверждающего наличие сведений о вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или о перенесенной новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в течение последних 6 месяцев.";

3) в пункте 2-4 слова "по 7 ноября 2021 года" исключить;

4) дополнить пунктом 2-6 следующего содержания:

"2-6. Установить, что с 1 декабря 2021 года по 9 января 2022 года вход граждан в рестораны, кафе, столовые, бары и на иные предприятия общественного питания (за исключением предприятий, оказывающих услуги общественного питания для работников организаций, предприятий, оказывающих услуги общественного питания пассажирам и провожающим на территории аэропортов и железнодорожных вокзалов (станций) осуществляется при наличии у гражданина (за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет) действующего QR-кода, полученного с использованием Единого портала или с использованием специализированного приложения Единого портала "Госуслуги. Стопкоронавирус", подтверждающего наличие сведений о вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или о перенесенной новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в течение последних 6 месяцев.";

5) дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:

"4-1. Приостановить с 8 ноября 2021 года по 14 ноября 2021 года посещение обучающимися общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, организаций дополнительного образования, организаций дополнительного профессионального образования с обеспечением реализации образовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий в порядке, определяемом образовательной организацией.".

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением подпункта 2 пункта 1 настоящего распоряжения, который вступает в силу с 8 ноября 2021 года.

Председатель Правительства Челябинской области А.Л.Текслер



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