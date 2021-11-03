Для чего на грузовики начали надевать "юбки"

На дорогах все чаще можно видеть огромные фуры, у которых на нижней части прицепа или кузова находятся щиты из композитных материалов. На первый взгляд, они только мешают грузовику преодолевать неровности на дорогах из-за суженного просвета.

Для чего нужны эти конструкции? Причин две: экономическая и экологическая. Во время движения магистрального грузовика на большой скорости вокруг него создаются процессы турбулентности, пишет aif.ru. Завихрения воздушных потоков под днищем создают область разряжения, что увеличивает сопротивление движению. Проще говоря, автомобиль тянет назад этим воздухом, а на преодоление этого явления тратится немало энергии. Если скорость превышает 80 км/час, то потребление топлива возрастает экспоненциально.

Благодаря надетой "юбке" кузов становится более обтекаемым, воздух обходит днище и отбрасывается назад. Турбулентность появляется ближе к концу прицепа, благодаря чему расход топлива снижается.

Практика использования специальных обвесов для грузовиков пришла в Россию из Европы. Оказалось, что экономия благодаря этому устройству получается немалая. За год у одного грузовика с аэродинамическим обвесом расход солярки снижается на 3,2-4,2 процента. Если в месяц фура проходит порядка 20 тысяч километров, то в год экономия может достигать 100 тысяч рублей.

Важно также, что каждый такой грузовик уменьшает выбросы на 6-7 тонн ежегодно. Экологи подсчитали, что оснащение фур аэродинамическими экранами обеспечивает такой же экологический эффект, как если бы все пассажирские самолеты перестали летать.

Первыми это оценили в Калифорнии. Местные власти обязали транспортные компании использовать аэродинамические "юбки", чтобы снизить нагрузку на окружающую среду. Сейчас в США более 60 процентов прицепов выпускается уже с готовым обвесом.

Европейские прицепы имеют боковую распорку вдоль бортов: в случае аварии она предотвращает попадание легковушек под прицеп. Такие же боковые бамперы есть у грузовиков, которые ездят по дорогам России. К ним и крепят аэродинамические щиты.

Фирма-изготовитель должна иметь соответствующий сертификат. После установки экранов владелец фуры должен согласовать конструктивные изменения в ГИБДД.