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03.11.2021 14:25
Рубрика: Экономика

Эксперты оценили, грозит ли России дефицит лимонов

Текст: Татьяна Карабут
Запрет на ввоз лимонов из Турции теоретически может привести к дефициту или росту цен на них на российском рынке, оценил партнер компании "НЭО Центр" Владимир Шафоростов.
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Россия импортирует лимоны из ряда стран в объеме 200-230 тыс. тонн ежегодно. При этом на Турцию приходится 45-60% от годового объема.

Фото: Томас Тхайцук/РИА Новости
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"Поставки из Турции из-за сезонности в основном попадают на период с октября по апрель. Самые большие объемы приходятся как правило на ноябрь и декабрь. Судя по торговой статистике, в эти два месяца Турция является практически единственным поставщиком лимонов в Россию. В ноябре и декабре в Россию поставляется от 15 до 30 тыс. тонн лимонов в месяц", - поясняет Шафоростов.

По его мнению, какой-то выпавший объем может быть перекрыт поставками из Египта, Марокко, Узбекистана или Китая. Но едва ли это больше 25-30% от месячной потребности россиян.

Ранее сегодня Роспотребнадзор сообщил, что приостановил ввоз турецких лимонов. Но речь идет об одном поставщике - Gonder Soguk. В его продукции обнаружили высокое содержание пестицидов. Продукцию изымут из оборота из-за превышения максимально допустимого уровня концентрации пестицида "Хлорпирифос". Он используется в сельском хозяйстве для борьбы с насекомыми.

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