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03.11.2021 03:30
Рубрика: Экономика

Роспотребнадзор запретил ввозить из Турции лимоны с пестицидами

Фото: ТАСС Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

Роспотребнадзор нашел в поступивших из Турции лимонах "хлорпирифос". Это пестицид, который ранее был обнаружен и в мандаринах, также привезенных с юга.

Фото: iStock
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Концентрация опасных веществ в этих фруктах превышает максимально допустимый уровень, подчеркивается в сообщении, размещенном на официальном сайте ведомства.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека приостанавливает ввоз в Россию данной пищевой продукции с 3 ноября во избежание отравления среди населения.

В Роспотребнадзоре пообещали проверить и лимоны, уже попавшие на территорию нашей страны. Указанная продукция подлежит изъятию из оборота.

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