Роспотребнадзор запретил ввозить из Турции лимоны с пестицидами

Роспотребнадзор нашел в поступивших из Турции лимонах "хлорпирифос". Это пестицид, который ранее был обнаружен и в мандаринах, также привезенных с юга.

Концентрация опасных веществ в этих фруктах превышает максимально допустимый уровень, подчеркивается в сообщении, размещенном на официальном сайте ведомства.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека приостанавливает ввоз в Россию данной пищевой продукции с 3 ноября во избежание отравления среди населения.

В Роспотребнадзоре пообещали проверить и лимоны, уже попавшие на территорию нашей страны. Указанная продукция подлежит изъятию из оборота.