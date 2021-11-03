Фото: 58-летняя Деми Мур возмутила публику откровенным нарядом

58-летняя американская актриса Деми Мур эпатировала публику.

Звезда посетила церемонию вручения премии 2021 Innovator Awards журнала WSJ, которая состоялась в Нью-Йоркском музее современного искусства.

Дорогой костюм от бренда Fendi частично оголял грудь актрисы, демонстрируя бюстгальтер.

Demi Moore looked stunning while wearing a bra top underneath an open blazer at the WSJ Innovator Awards https://t.co/zrKASQUpUR pic.twitter.com/n9XnPEeOyE — HollywoodLife (@HollywoodLife) November 2, 2021

Читатели Daily Mail отреагировали нервно, обвинив артистку в чрезмерной любви к пластическим операциям, дурновкусии и отсутствии чувства меры.

Это не первый подобный случай: в октябре Деми уже появлялась в откровенном наряде, оголявшем её грудь, на Неделе моды в Париже, также не снискав одобрения аудитории.

Demi Moore and Scout Willis stepped out for the Stella McCartney show with a coordinated mother-daughter beauty lookhttps://t.co/j95I4wy4pK — Vogue Magazine (@voguemagazine) October 5, 2021

А в сентябре актрисе удалось получить одобрение от подписчиков в Instagram, опубликовав фото в полосатом купальнике.

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