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Фото: 58-летняя Деми Мур возмутила публику откровенным нарядом

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    03.11.2021, 14:45
Текст:   Козьма Лоханкин

58-летняя американская актриса Деми Мур эпатировала публику.

Звезда посетила церемонию вручения премии 2021 Innovator Awards журнала WSJ, которая состоялась в Нью-Йоркском музее современного искусства.

Дорогой костюм от бренда Fendi частично оголял грудь актрисы, демонстрируя бюстгальтер.

Читатели Daily Mail отреагировали нервно, обвинив артистку в чрезмерной любви к пластическим операциям, дурновкусии и отсутствии чувства меры.

Это не первый подобный случай: в октябре Деми уже появлялась в откровенном наряде, оголявшем её грудь, на Неделе моды в Париже, также не снискав одобрения аудитории.

А в сентябре актрисе удалось получить одобрение от подписчиков в Instagram, опубликовав фото в полосатом купальнике.

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