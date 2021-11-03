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Видео: Джаред Лето и Маколей Калкин стали моделями Gucci на Аллее Славы

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    03.11.2021, 14:12
Текст:   Кристина Верховцева
Фото: Jordan Strauss/Invision/AP Фото: Jordan Strauss/Invision/AP
Фото: Jordan Strauss/Invision/AP

На Голливудском бульваре, где расположена знаменитая Аллея звезд, прошел необычный показ новой коллекции Gucci. В дефиле Gucci Love Parade, приуроченном к 100-летнему юбилею модного дома, приняли участие Джаред Лето и Маколей Калкин.

Фото: Taylor Hill/WireImage/Getty Images

Среди гостей показа был представлен весь цвет Голливуда - Сальма Хайек (очевидно, вышедшая с самоизоляции), Майли Сайрус, Билли Айлиш, Гвинет Пэлтроу и триумфаторы последнего "Евровидения" группа Maneskin. Последние, кстати, недавно стали амбассадорами бренда и снялись в нескольких рекламных роликах.

Для мероприятия был перекрыт весь Голливудский бульвар, зрители разместились по разным сторонам улицы, а модели шествовали прямо по Алее Славы.

Среди гостей показа был также замечен режиссер Ридли Скотт, который занимается экранизацией картины "Дом Гуччи". Сюжет фильма основан на книге Сары Гей Форден и посвящен убийству главы модного дома Маурицио Гуччи. В главных ролях - Леди Гага, Аль Пачино, Адам Драйвер, Джаред Лето и другие.

Кстати, криминальная эстетика показа во многом намекает на предстоящую картину: приглашения были разосланы в виде улик - красная помада и смятая салфетка с адресом проведения шоу.

Тем временем 58-летняя Деми Мур возмутила публику откровенным нарядом на светском мероприятии в Нью-Йорке.

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