Видео: Джаред Лето и Маколей Калкин стали моделями Gucci на Аллее Славы

На Голливудском бульваре, где расположена знаменитая Аллея звезд, прошел необычный показ новой коллекции Gucci. В дефиле Gucci Love Parade, приуроченном к 100-летнему юбилею модного дома, приняли участие Джаред Лето и Маколей Калкин.

Фото: Taylor Hill/WireImage/Getty Images

Среди гостей показа был представлен весь цвет Голливуда - Сальма Хайек (очевидно, вышедшая с самоизоляции), Майли Сайрус, Билли Айлиш, Гвинет Пэлтроу и триумфаторы последнего "Евровидения" группа Maneskin. Последние, кстати, недавно стали амбассадорами бренда и снялись в нескольких рекламных роликах.

🎥 | So much fun tonight for our rockstars at #GucciLoveParade after party! ⭐️ pic.twitter.com/7RkAN9NkL4 - MÅNESKIN OFFICIAL FANCLUB (@ManeskinFanClub) November 3, 2021

Для мероприятия был перекрыт весь Голливудский бульвар, зрители разместились по разным сторонам улицы, а модели шествовали прямо по Алее Славы.

Среди гостей показа был также замечен режиссер Ридли Скотт, который занимается экранизацией картины "Дом Гуччи". Сюжет фильма основан на книге Сары Гей Форден и посвящен убийству главы модного дома Маурицио Гуччи. В главных ролях - Леди Гага, Аль Пачино, Адам Драйвер, Джаред Лето и другие.

#HouseOfGucci director Ridley Scott is currently at the #GucciLoveParade in Hollywood Boulevard. pic.twitter.com/UsueAzPOit - House of Gucci  (@PopeChromaticus) November 3, 2021

Кстати, криминальная эстетика показа во многом намекает на предстоящую картину: приглашения были разосланы в виде улик - красная помада и смятая салфетка с адресом проведения шоу.

Тем временем 58-летняя Деми Мур возмутила публику откровенным нарядом на светском мероприятии в Нью-Йорке.