ГИБДД дала советы по обучению детей безопасному поведению на дороге

Госавтоинспекция напоминает, что в праздничные дни родители должны обеспечить максимальную безопасность на дорогах. А водителей при перевозке детей строго соблюдать Правила дорожного движения.

Как сообщают в Госавтоинспекции МВД России по оперативным данным за 10 месяцев 2021 года количество ДТП с участием детей сократилось на 1,9% и составило 15 126. Число раненых снизилось на 4,7%, составив 14 884. Но при этом на 5,3% выросло число погибших детей. Всего погибло 459 детей. В сентябре возросло количество наездов на детей, в том числе на пешеходных переходах, а также ДТП, произошедших по собственной неосторожности несовершеннолетних участников дорожного движения.

Наиболее распространенными были ДТП с участием детей-пассажиров. На их долю пришлось 44,8%. На долю ДТП с участием детей-пешеходов приходится порядка 40% и 10% - ДТП с участием юных велосипедистов.

Большинство ДТП с участием детей-пассажиров связаны с превышением водителями транспортных средств скоростного режима, выездом на полосу дороги, предназначенную для встречного движения (причем преимущественно в местах, где это разрешено), нарушением правил проезда перекрестков.

Со своей стороны, Госавтоинспекция обращает внимание на необходимость строгого соблюдения правил перевозки детей в автомобиле. В случае, если ребенок не достиг семилетнего возраста - его следует перевозить исключительно с использованием детских удерживающих устройств. Детей в возрасте от 7 до 12 лет разрешается транспортировать с использованием детских удерживающих устройств или ремней безопасности. При этом, выбирая автокресло, важно проверить наличие специального сертификата безопасности устройства и изучить результаты пройденных им краш-тестов. Во время движения выбирайте умеренный стиль вождения, избегайте резких маневров, соблюдайте скоростной режим и правила дорожного движения, рекомендуют в ГИБДД.

Рассказывая ребенку о правилах безопасного поведения на дороге, родители должны помнить о том, что делать это важно доступным языком, приводя яркие примеры, запоминающиеся цифры, используя сравнения, адаптированные для возраста несовершеннолетнего участника дорожного движения. Разъясните своему ребенку принципы работы светофоров, правила перехода регулируемых и нерегулируемых пешеходных переходов, использования световозвращающих элементов в темное время суток, а также недопустимости использования предметов, ограничивающих обзор (типа капюшонов) и отвлекающих внимание (гаджетов и других) во время перехода проезжей части. Кроме того, обучите несовершеннолетнего пешехода алгоритму безопасного перехода проезжей части дороги по пешеходному переходу. Он состоит из пяти последовательных этапов и легко запоминается детьми: стой-смотри-слушай-думай-иди!

Так же Госавтоинспекция напоминает, что важно обеспечить ребенка световозвращающими элементами. Они сделают детей-пешеходов заметными на дороге как минимум за 150-300 метров, что достаточно для своевременной реакции водителя автомобиля и предотвращения опасных ситуаций.