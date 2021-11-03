ГИБДД проведет массовые проверки по выявлению нетрезвых водителей

В период ноябрьских праздников ГИБДД будет проводить ряд проверок и спецопераций, основное внимание будет сосредоточено на пресечении нарушений правил дорожного движения и выявлении нетрезвых водителей. Об этом сообщает Telegram-канал МВД Медиа.

Там отмечается, что такая работа проводится ГИБДД в постоянном режиме. Только с начала года в стране было проведено около 40 тысяч массовых проверок, в ходе которых выявлено более 42 тысяч водителей с признаками опьянения.

Кроме того в Госавтоинспекции напомнили, что в условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки все поездки на личном транспорте следует осуществлять только в случае крайней необходимости. Там подчеркнули, что перед любой поездкой следует еще раз подумать о ее целесообразности. Принимать окончательное решение стоит только взвесив все аргументы за и против. "Если такой необходимости нет, то поездку лучше отложить до улучшения ситуации", - сообщает МВД.

Также в МВД уточнили, что подразделения Госавтоинспекции, которые осуществляют прием граждан, в частности регистрационные, экзаменационные и административной практики - в эти дни работают по специальному графику.