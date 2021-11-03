Инфляция в России ускорилась до 8% впервые за пять лет

Инфляция в России по итогам октября в годовом выражении достигла 8,13% - максимума с февраля 2016 года, следует из данных Росстата. По сравнению с сентябрем октябрьская инфляция также ускорилась с 0,6% до 1,11% в месяц. С начала года цены выросли в среднем на 6,49%.

Продовольственные товары в октябре подорожали на 2,17% по сравнению с сентябрем и на 10,89% за последние 12 месяцев. В основном это связано со скачком цен на плодоовощную продукцию на 25,6% в годовом выражении. Непродовольственные товары подорожали в октябре на 0,78%, за год - на 8,17%. Наибольшие темпы роста показали стройматериалы - 25,8% за год.

"Сдерживающее влияние на инфляцию продолжает оказывать динамика цен на услуги (нулевой рост, как и в сентябре) на фоне снижения цен на туристические услуги и услуги пассажирского транспорта", - говорится в бюллетене Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".

На фоне ускорения темпов роста цен Банк России на последнем заседании в октябре принял решение поднять ключевую ставку сразу на 0,75 процентных пункта - до 7,5%, что стало шестым подряд повышением. Прогноз по инфляции ЦБ РФ также повысил на текущий год с 5,7-6,2% до 7,4-7,9%. В следующем году, по ожиданиям ЦБ, инфляция замедлится до 4-4,5%.