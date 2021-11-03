Как читали материалы "СОЮЗа" в октябре на сайте www.rg.ru

Топ-10 октября

1-е место. "Кабы не было зимы". Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, когда придет настоящая зима и начнутся снегопады. Т. Фомченков. 694 661 просмотр.

2-е место. "Учиться жить". Сколько студенту стоит снять жилье в Москве и Минске? О. Невмержицкая, Т. Фомченков. 37 887 просмотров.

3-е место. "Кто в лесу за хозяина". Белорусы готовы поделиться с россиянами опытом борьбы с лесными пожарами. А. Нестеров. 14 810 просмотров.

4-е место. "Прививка гостеприимством". Как Беларусь стремится восстановить доковидный поток туристов из России. А. Нестеров. 14 195 просмотров.

5-е место. "Среднее? Лучшее!" Почему в России и Беларуси растет спрос на получение среднего профессионального образования. Ю. Васильева, Н. Декола. 12 283 просмотра.

6-е место. "И сказку сказывает". В Беларуси сконструировали куклу с элементами искусственного интеллекта. Т. Фомченков. 12 016 просмотров.

7-е место. "Помеха сверху". Психотерапевт Татьяна Панова: За какие семейные ценности надо держаться. Е. Пряхина. 10 991 просмотр.

8-е место. "Десять вопросов о важном". Как россиянину и белорусу отдохнуть друг у друга, подлечиться и трудоустроиться. Ю. Васильева. 7451 просмотр.

9-е место. "Тонкости перевода". Как россиянам и белорусам максимально быстро и выгодно перевести друг другу деньги. А. Сюльжина. 5223 просмотра.

10-е место. "Любовь неземная". Журналист Юлия Новицкая рассказала, тяжело ли быть женой космонавта и как не потеряться в его тени. Е. Пряхина. 3772 просмотра.

Общее количество просмотров составило 1 миллион 175 тысяч

В октябре читательская аудитория "СОЮЗа" перешла за миллион. В лучших оказались материалы, которые дают ответы на самые насущные вопросы: чего ждать от погоды, сколько стоит студенту снять жилье, как путешествовать во времена пандемии? Несмотря на ограничения, белорусы и россияне продолжают общаться, а потому вопросы перевода денег, путешествий, лечения в санаториях, трудоустройства по-прежнему актуальны.

Не менее популярна тема образования в Союзном государстве. В октябре мы рассказали, почему растет популярность колледжей и может ли белорус поступить на бюджетное отделение российского колледжа, а россиянин получить профобразование в белорусском техникуме.

Еще одна интересная тема рейтинга - развитие современных технологий. Какое будущее ожидает игрушки с искусственным интеллектом? Публикация на эту тему тоже привлекла внимание читателей. Как всегда, у нашей аудитории есть запрос на общение с интересными людьми. В октябре мы опубликовали интервью с журналистом Юлией Новицкой, которая рассказала о том, каково быть женой космонавта и почему она стала вести персональный блог.