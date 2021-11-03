Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 3 ноября 2021 года № 763 "О внесении изменений в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 "О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22 мая 2020 г. № 15 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", методическими рекомендациями МР 3.1.0178-20, утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 8 мая 2020 г., предложением главного государственного санитарного врача по Краснодарскому краю от 3 ноября 2021 г, № 23-00-08/5-17608-2021, в целях предотвращения угрозы распространения на территории Краснодарского края новой коронавирусной инфекции (COVID-19) постановляю:

1. Внести в пункт 21 постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 "О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) подпункты 2, 3 изложить в следующей редакции:

"2) с 30 октября 2021 г. по 14 ноября 2021 г. на территории Краснодарского края проведение массовых спортивных, физкультурных, развлекательных, зрелищных, культурных мероприятий временно приостанавливается, за исключением: проведения профессиональных спортивных соревнований по командным игровым видам спорта среди профессиональных спортивных лиг без участия зрителей; мероприятий при условии предварительного согласования их проведения Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации (его заместителями) и выполнения соответствующих рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;

3) с 30 октября 2021 г. по 14 ноября 2021 г. на территориях курортов федерального и краевого значения, расположенных в Краснодарском крае, а с 6 ноября 2021 г. по 14 ноября 2021 г. на всей остальной территории Краснодарского края оказание услуг общественного питания в объектах общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами таких мест, допускается при условии соблюдения ограничений (запретов) и требований, ранее установленных настоящим постановлением, а также при условии наличия у посетителей (за исключением лиц, не достигших 18 лет) QR-кода сертификата вакцинации (сертификата вакцинации) или медицинского документа, которыми подтверждается получение гражданами второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины от новой коронавирусной инфекции, либо QR-кода сертификата о перенесенном заболевании COVID-19 (сертификата о перенесенном заболевании) или медицинского документа, подтверждающих, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию и с даты его выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев;"";

2) дополнить подпунктом 4 следующего содержания:

"4 ) с 6 ноября 2021 г. по 14 ноября 2021 г. на территориях курортов федерального и краевого значения, расположенных в Краснодарском крае, посещение торгово-развлекательных комплексов, торгово-развлекательных центров, многофункциональных торгово-развлекательных комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных центров допускается при условии соблюдения ограничений (запретов) и требований, ранее установленных настоящим постановлением, а также при условии наличия у посетителей (за исключением лиц, не достигших 18 лет) QR-кода сертификата вакцинации (сертификата вакцинации) или медицинского документа, которыми подтверждается получение гражданами второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины от новой коронавирусной инфекции, либо QR-кода сертификата о перенесенном заболевании COVID-19 (сертификата о перенесенном заболевании) или медицинского документа, подтверждающих, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию и с даты его выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев, либо медицинского документа, подтверждающего отвод от иммунизации по медицинским показаниям в отношении профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19).".

2. Департаменту информационной политики Краснодарского края (Жукова Г.А.) обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановления на официальном сайте администрации Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и направление на "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края Галася И.П.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации (губернатор) Краснодарского края В.И.Кондратьев







