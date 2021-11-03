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03.11.2021 16:07
Рубрика: Власть

На Кубани с 6 ноября вводят систему QR-кодов для всего общепита

Текст: Михаил Сухарев (Краснодарский край)
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

В Краснодарском крае еще на неделю продлили антиковидные ограничения, кроме того, к ним добавились и новые. К примеру, продлен запрет на массовые мероприятия, а посетить кафе и рестораны на территории края можно только с QR-кодом. Как сообщили в пресс-службе администрации региона, соответствующее постановление уже подписал губернатор Вениамин Кондратьев.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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- По 14 ноября приостанавливается проведение всех массовых спортивных, физкультурных, развлекательных, зрелищных и культурных мероприятий. Исключение - профессиональные спортивные соревнования по командным игровым видам спорта среди профессиональных спортивных лиг, но без участия зрителей, - говорится в сообщении пресс-службы администрации Краснодарского края.

Также можно будет проводить мероприятия, если они согласованы с Главным санитарным врачом России или его замами.

Среди новых ограничений, которые будут действовать с 6 по 14 ноября, запрет на посещение совершеннолетними гражданами объектов общепита без QR-кода о вакцинации или перенесенном за последние полгода заболевании.

По тем же правилам будет действовать посещение торгово-развлекательных центром на курортах Краснодарского края - в Сочи, Геленджике, Анапе и других населенных пунктах.

Введенные до этого ограничения тоже продолжат действовать. К примеру, заселиться в отель можно только имея на руках справку о прививке первым компонентом вакцины от COVID-19.

Как сообщалось ранее, в Краснодарском крае минздрав отметил рост количества тяжелых случаев коронавируса. По данным министерства в реанимации на территории края находятся больше 500 человек, средний возраст которых составляет 62 года.

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