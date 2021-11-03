Мясников назвал доводы антипрививочников безграмотностью и словоблудием

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал все доводы противников вакцинации "вопиющей безграмотностью и словоблудием".

Он напомнил, что сейчас ученые из 61 страны разрабатывают 155 новых вакцин. "Неграмотные идиоты? Или опять мировой заговор? Или мы просто верим "сердцем"?", - написал специалист в своем Telegram-канале.

По словам врача, он получает много сообщений от своих подписчиков, которые пытаются убедить его в том, что прививки от COVID-19 - это сплошной вред. И якобы повышенная смертность в последнее время - печальный результат вакцинации. Мясников искренне не понимает, почему многие россияне верят таким "лжеэспертам".

"Америка, Европа, Израиль, Куба, Китай, Индия, Иран, ЮАР, Австралия разрабатывают все новые и новые вакцины и не видят другого выхода из создавшейся ситуации. Внимание: сегодня 61 страна в 485 клинических испытаниях тестируют 155 новых вакцин от КОВИД",- приводит свои аргументы медик.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что после полного курса вакцинации российскими препаратами заболевают всего 2-5 процентов россиян. При этом сделавшие прививку очень редко попадают в больницу с тяжелой формой COVID-19.