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03.11.2021 04:38
Рубрика: Общество

Мясников назвал доводы антипрививочников безграмотностью и словоблудием

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал все доводы противников вакцинации "вопиющей безграмотностью и словоблудием".

Он напомнил, что сейчас ученые из 61 страны разрабатывают 155 новых вакцин. "Неграмотные идиоты? Или опять мировой заговор? Или мы просто верим "сердцем"?", - написал специалист в своем Telegram-канале.

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По словам врача, он получает много сообщений от своих подписчиков, которые пытаются убедить его в том, что прививки от COVID-19 - это сплошной вред. И якобы повышенная смертность в последнее время - печальный результат вакцинации. Мясников искренне не понимает, почему многие россияне верят таким "лжеэспертам".

"Америка, Европа, Израиль, Куба, Китай, Индия, Иран, ЮАР, Австралия разрабатывают все новые и новые вакцины и не видят другого выхода из создавшейся ситуации. Внимание: сегодня 61 страна в 485 клинических испытаниях тестируют 155 новых вакцин от КОВИД",- приводит свои аргументы медик.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что после полного курса вакцинации российскими препаратами заболевают всего 2-5 процентов россиян. При этом сделавшие прививку очень редко попадают в больницу с тяжелой формой COVID-19.

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