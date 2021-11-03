МИД РФ: США не поддержали идею обнулить дипломатические ограничения

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон не поддержал предложение Москвы обнулить все существующие дипломатические ограничения. Об этом дипломат рассказал в эфире телеканала "Россия-24".

По его словам, американская сторона ответила на часть запросов России в сфере информационной безопасности, но "ряд вопросов по-прежнему игнорируется".

Также Антонов отметил сложности с выдачей виз. Ранее госдепартамент США внес граждан России, желающих подать заявку на американскую визу, в категорию Homeless Nationalities (бездомные национальности).

"Как можно было включить граждан РФ в число бездомных наций, которые должны сейчас посещать Варшаву для того, чтобы получать визы для поездки в США? Как можно строить вообще какую-либо дипломатию между государствами, не имея возможности для граждан общаться друг с другом?" - подчеркнул Антонов.

При этом он отметил, что "состоявшийся в июне саммит, где Владимир Путин встречался с Джо Байденом, придал положительный импульс развитию контактов между двумя нашими странами... Установились деловые отношения по линии советов безопасности, никогда мы не прекращали контакты по линии министерств иностранных дел... заинтересованы в установлении прагматичных, деловых, предсказуемых отношений с США".