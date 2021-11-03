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03.11.2021 10:35
Рубрика: Экономика

Минэкономразвития пересчитает доходы россиян по-новому

Текст: Алексей Рыбин

Минэкономразвития пересчитает доходы россиян по-новому. Ведомство намерено скорректировать методику оценки доходов, расходов и сбережений населения. Об этом со ссылкой на презентацию Минэка сообщают "Известия".

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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В новой методике будут учитываться данные по движению средств на брокерских счетах и переписи малого бизнеса, а при расчете объема платных услуг - доходы самозанятых, каршеринг, курьерская доставка, фитнес-центры, игровые сервисы и онлайн-кинотеатры.

Как сообщается в презентации, нововведения направлены на повышение точности оценок благосостояния граждан. Это, в свою очередь, позволит лучше анализировать поведение граждан в различных экономических условиях и прогнозировать последствия принимаемых решений.

Данные за 2018-2020 годы, пересмотренные по новой методике, будут опубликованы в марте 2022 года.

Ранее глава Минэка Максим Решетников заявил, что доходы населения увеличатся благодаря сокращению выбросов углерода.

Экономика Финансы Правительство Минэкономразвития

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