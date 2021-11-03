Назван универсальный продукт для людей со слабым сердцем

Включение в рацион болгарского перца позволит улучшить эластичность стенок сосудов, а значит, этот продукт в целом показан людям с предрасположенностью к сердечно-сосудистым заболеваниям, считает нутрициолог Екатерина Маркова.

Такой эффект достигается благодаря наличию в перце витаминов Р и С. Чтобы получить последний в полной мере, специалист советует есть фрукты и овощи цельными, а нарезать их уже непосредственно перед подачей на стол и желательно керамическим ножом.

Впрочем, болгарский перец содержит и массу других полезных микроэлементов. Это также витамины А, Е, В2, В5, В9, РР, цинк, железо, калий и клетчатка. Ее больше всего в красном перце - 2,1 грамма на 100 граммов.

Единственный заметный недостаток данного продукта - встречающаяся иногда индивидуальная непереносимость. В частности, его не стоит употреблять людям с аутоиммунными заболеваниями.

- Если вы чувствуете после перца такие неприятные симптомы, как вздутие, газообразование, метеоризм или нарушение стула, то попробуйте перец в приготовленном виде, - цитирует Екатерину Маркову РИА Новости.

Ранее "Российская газета" писала, что существует целая группа продуктов питания, которые в массовом сознании считаются полезными для здоровья, но по факту таковыми не являются. Многое зависит от способа их производства, а также различных пищевых добавок.