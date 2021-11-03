Распоряжение губернатора Омской области от 3 ноября 2021 года № 139-р "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р"

1. Внести в распоряжение Губернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р "О мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Омской области" следующие изменения:
1) подпункт 4 пункта 8 изложить в следующей редакции:
"4) ректору федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Омский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее -Университет) по согласованию с Министерством здравоохранения Российской Федерации рассмотреть возможность:
- реализации образовательных программ для студентов Университета, студентов Колледжа Университета и лиц, обучающихся в ординатуре Университета, с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий с 8 ноября 2021 года;
- привлечения с 8 ноября 2021 года студентов Университета, студентов Колледжа Университета и лиц, обучающихся в ординатуре Университета, к работе медицинских организаций государственной системы здравоохранения Омской области, в том числе в рамках их участия в осуществлении мероприятий по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), включая участие в оказании медицинской помощи, за исключением медицинской помощи лицам с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции (COVID-19);";
2) в пункте 10.3.1:
- абзац первый после слов "(ОКВЭД 90, 91.01, 91.02)," дополнить словами "организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере общественного питания, торговым центрам (комплексам), гипермаркетам, супермаркетам, торгово-развлекательным центрам (комплексам), салонам красоты (парикмахерским),";
- абзац первый подпункта 1 после слов "возраста 18 лет," дополнить словами "документа, удостоверяющего личность гражданина, и";
- дополнить абзацами следующего содержания:
"Положения настоящего пункта не распространяются:
1) на организации, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере общественного питания:
- при обслуживании навынос (за исключением объектов общественного питания, расположенных на территории торговых центров (комплексов), гипермаркетов, супермаркетов, торгово-развлекательных центров (комплексов) и не имеющих отдельных входов (выходов)) и доставке заказов;
- при оказании услуг общественного питания на территории вокзалов, аэропорта, автозаправочных станций, объектов придорожного сервиса;
- при организации питания в помещениях юридических лиц (образовательных организаций), индивидуальных предпринимателей исключительно в отношении работников (обучающихся) данных юридических лиц (образовательных организаций), индивидуальных предпринимателей;
2) на расположенные на территории торговых центров (комплексов), гипермаркетов, супермаркетов, торгово-развлекательных центров (комплексов) следующие виды объектов, оборудованных отдельными входами (выходами) или имеющих огражденные пути следования:
- аптеки и аптечные пункты;
- торговые объекты, которые реализуют продовольственные товары;
- специализированные объекты розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи и реализация связанных с данными услугами средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов).";
3) абзац четвертый строки "Деятельность торговых центров (комплексов), гипермаркетов, супермаркетов, торгово-развлекательных центров (комплексов), а также торговых объектов, расположенных на их территории" таблицы приложения № 3 "Перечень требований, установленных для отдельных сфер деятельности" исключить.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания, за исключением абзацев второго, четвертого - тринадцатого подпункта 2 пункта 1 настоящего распоряжения, которые вступают в силу с 4 ноября 2021 года.
Губернатор Омской области А.Л.Бурков
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