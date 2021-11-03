Песков: Решений о продлении нерабочих дней нет

Решений о продлении режима нерабочих дней на федеральном уровне по состоянию на сегодняшний день не принималось. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Специальных мероприятий по теме коронавируса у главы государства на этой неделе не запланировано, пояснил Песков. Правительство активно работает, правительственный штаб, заметил он. "Скоординированные и синхронизированные мнения потом уже докладываются президенту правительством", - уточнил пресс-секретарь президента.

На вопрос о том, в какой срок примут решение о продлении карантинных мер, если оно будет, Песков заявил, что каких-либо решений на этот счет не принималось. "Указом установлен режим нерабочих дней до 7 ноября включительно", - напомнил он.

"Если будут иные решения, мы сразу будем вас информировать, - заверил пресс-секретарь президента. - По состоянию на сегодня каких-то других решений не было".