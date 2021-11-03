Песков заявил о невозможности Кремля влиять на дело Сафронова

Все обвинения по делу советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова еще предстоит доказать в суде. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он сказал, что в Кремле видели сообщения СМИ о последних деталях дела Сафронова, но не знают, насколько они соответствуют действительности. В частности, журналисты спросили про помещение Сафронова в карцер. "Конечно же, президенту невозможно обо всех нюансах этого дела докладывать по понятным причинам", - добавил он.

"Любые обвинения еще предстоит доказать в суде. До этого, конечно же, мы никак ни ход следствия, ни суть предъявляемых обвинений комментировать не можем и не хотим", - пояснил пресс-секретарь главы государства. "Пока идет следствие, мы не можем ничего комментировать. Только суд может признать виновным", - заключил он.