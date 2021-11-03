Полицейским запретили останавливать чернокожих водителей по пустякам

В Филадельфии, в первом крупном городе США, был принят закон, который запрещает полицейским останавливать чернокожих водителей за незначительные нарушения. Таким образом, власти намерены минимизировать дискриминацию по расовому признаку.

Чернокожие водители во много раз чаще, чем другие, останавливались полицейскими, даже если нарушение было незначительным. CNN приводит следующую статистику: в период с октября 2018 года по сентябрь 2019 года на проверку чернокожих водителей приходилось 72% от общего числа остановок, в то время как на афроамериканцев приходится чуть меньше половины населения. По прошлому году статистика аналогичная: 67% - проверки, пришедшиеся на чернокожих водителей, 12% - на белокожих.

После принятия закона, нечитаемый номерной знак, неработающий поворотник или разбитый бампер не могут являться основанием для остановки транспортного средства или для штрафа: максимальные санкции по этим статьям - предупреждение, в том числе высланное по почте.

Также власти Филадельфии готовят к рассмотрению законопроект о создании единой общедоступной базы, в которой будут содержаться данные о том, кто и за что был остановлен и проверен полицией.

"Мы считаем, что это справедливый и методологичный подход к решению расовой дискриминации без ущерба для общественной безопасности", - заявили в полицейском управлении Филадельфии.