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03.11.2021 10:00
Рубрика: Легковые авто

Полицейским запретили останавливать чернокожих водителей по пустякам

Текст: Константин Руссов
Фото: Istock Фото: Istock
Фото: Istock

В Филадельфии, в первом крупном городе США, был принят закон, который запрещает полицейским останавливать чернокожих водителей за незначительные нарушения. Таким образом, власти намерены минимизировать дискриминацию по расовому признаку.

Фото: Пресс-служба Volkswagen
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Чернокожие водители во много раз чаще, чем другие, останавливались полицейскими, даже если нарушение было незначительным. CNN приводит следующую статистику: в период с октября 2018 года по сентябрь 2019 года на проверку чернокожих водителей приходилось 72% от общего числа остановок, в то время как на афроамериканцев приходится чуть меньше половины населения. По прошлому году статистика аналогичная: 67% - проверки, пришедшиеся на чернокожих водителей, 12% - на белокожих.

После принятия закона, нечитаемый номерной знак, неработающий поворотник или разбитый бампер не могут являться основанием для остановки транспортного средства или для штрафа: максимальные санкции по этим статьям - предупреждение, в том числе высланное по почте.

Также власти Филадельфии готовят к рассмотрению законопроект о создании единой общедоступной базы, в которой будут содержаться данные о том, кто и за что был остановлен и проверен полицией.

"Мы считаем, что это справедливый и методологичный подход к решению расовой дискриминации без ущерба для общественной безопасности", - заявили в полицейском управлении Филадельфии.