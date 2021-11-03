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03.11.2021 16:02
Рубрика: Экономика

Правительство вводит квоты на экспорт минеральных удобрений на полгода

Текст: Татьяна Карабут
На фоне существенного роста цен на газ на мировом рынке и роста цен на минеральные удобрения российское правительство решило ограничить экспорт российских минеральных удобрений. Об этом в ходе заседания правительства сообщил его председатель Михаил Мишустин.
Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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"В себестоимости производства минеральных азотных удобрений существенную часть занимает цена газа. С ее ростом они неизбежно дорожают. За рубежом профильные предприятия уже даже закрываются. Чтобы не допустить дефицита на нашем рынке и, как следствие, роста цен на продовольствие, правительство по поручению президента временно, на полгода, вводит ограничения на вывоз на азотные и сложные, содержащие азот, удобрений", - сказал он.

По его словам, для азотных удобрений квота составит не более 5,9 млн тонн, для сложных - не более 5,35 млн тонн. Для этого будет принято постановление правительства, а также урегулированы процедуры, связанные с таможенным оформлением. Полномочиями по распределению объемов вывоза между экспортерами будет наделен Минпромторг совместно с Минсельхозом.

Российские аграрии в этом году неоднократно жаловались на стремительный рост цен на минеральные удобрения, а осенью - уже на дефицит самых востребованных азотных удобрений. Проблему признавали и в Минсельхозе. Эксперты связывают возникший дефицит с растущим экспортом азотных удобрений на фоне мирового энергетического кризиса: цены на газ резко выросли и, следовательно, выросли цены на азотные удобрения, в себестоимости которых газ составляет до 80%. Так, цены на карбамид на отдельных ключевых рынках (Китай, США, Бразилия) сейчас почти втрое выше, чем были в начале 2021 года. Поскольку в России газ стоит существенно дешевле, продавать азотные минудобрения стало выгоднее, чем на внутреннем рынке. Производители, впрочем, настаивают, что внутренний рынок является для них приоритетным, а экспорт удобрений вырос незначительно.

Экономика ВЭД Правительство Председатель Правительства

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